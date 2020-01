Arrancaram esta semana as obras de construção do Centro de Investigação e Experimentação da Banana da Madeira (CIEBM), um investimento da Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA), no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, que ronda os 2,2 milhões de euros, e que está a ser edificado num terreno com quase 14 mil metros quadrados, que foi cedido pelo Governo Regional a título gratuito...