Centro Internacional de Negócios e digital são o futuro

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, acredita que a Madeira deve aproveitar a oportunidade que existe actualmente na área digital para conquistar novos clientes e diferentes geografías, mas também para “poder alterar o perfil dos clientes que visitam” a Madeira, servindo-se também do baixo número de casos de infecção por covid-19 para vender a Região.

Rui Barreto falava na 4.ª conferência ‘Pensar o Futuro’, uma iniciativa do DIÁRIO que contará com um total de 12 conferências transmitidas em dnoticias.pt e no canal 700 da NOS. Hoje, com a economia como pano de fundo, a conferência moderada por Leonel Freitas contou com Rui Barreto, secretário regional da Economia, Cristina Pedra, empresária indicada pelo presidente do Conselho Consultivo de Economia, Gregório Mourinho, CEO da empresa de contabilidade e consultoria Previsão Dinâmica, Roberto Figueira, partner da PKF Madconta e Sérgio Jesus, responsável pela ECAM.

Tocando em vários pontos nevrálgicos para impulsionar a economia regional, Rui Barreto defendeu também que deve ser criado um centro de investigação em Saúde no novo Hospital da Madeira.

O secretário regional lembrou que a Região vai avançar com um estudo de diagnóstico para avaliar o impacto da pandemia nas actividades económicas da Madeira, análise focada no período entre 16 de Março e até ao final deste mês, tal como do DIÁRIO noticiou na edição impressa de 8 de Junho. Depois disso, sublinhou o governante, será necessário lançar um plano que empurre a economia regional para um ciclo de crescimento: “Este plano deve ser um documento orientador, ouvindo os melhores”. Como as ordens profissionais, sindicatos, Universidade da Madeira, Conselho Consultivo, entre outros, referiu. “Isto é uma condição. E só conseguiremos sair de formos capazes de juntar forças”, vincou lembrando que a Região atravessa uma fase de contracção económica com cerca de 3.200 empresas em layoff, o mesmo que 43.500 trabalhadores com perdas de rendimentos.

Entretanto, interveio Cristina Pedra, que puxou o turismo e a tecnologia como motores da economia. A empresário defendeu que a Região está na vanguarda das comunicações e que a tecnologia é “muito rápida” quando comparada com a de outros locais. Cristina Pedra não esqueceu de mencionar o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CNIM) e acusou a deputada Ana Gomes de desprestigiá-lo, afirmando que é uma offshore, quando, para Cristina Pedra é “um instrumento tão bom para Portugal captar investimento”, “é uma ferramenta de atractividade para Portugal” e não só para a Madeira, e acredita que, actualmente, os decisores nacionais já o vêem mais desta forma do que no passado.

Concordando com o empresário Sérgio Jesus, Cristina Pedra referiu que a Região deve fazer lobbie na República e na União Europeia, apesar de nenhum ser tarefa fácil. Isto porque “a Madeira é demasiado pequena” para não o fazer e porque os “fundos estruturais e a alocação das verbas vêm para o Estado central”.

Quem também defendeu que a Região deve fazer lobbie, foi o empresário Gregório Mourinho, afirmando até que a Madeira já o faz no sector do turismo, trazendo ‘opinion makers’ para a Madeira com o objectivo de a promover. “Não é muito diferente”, insistiu. O empresário é defensor de um maior investimento no CNIM, sobretudo em tecnológicas, uma vez que a Região tem bons recursos para tal - não só os estudantes que saem da Universidade da Madeira, como a integração com o M-ITI. ”. Gregório Mourinho diz que é urgente pensar na economia e reflectir sobre “onde estamos e o que fizemos”, lembrando que cada euro que recebermos agora, teremos de pagar no futuro: “Tivemos os layoff e se não fosse este, o desemprego tinha subido abruptamente (...) mas a verdade é que grande parte desse dinheiro do Invest RAM ainda não esta nos bolsos das empresas”, atirou.

Já o responsável pela ECAM, Sérgio Jesus, definiu como ‘pandemia’ a actual situação económica das empresas da Madeira: “Não há vacina que nos valha”, disse. Para este empresário, é necessário estabelecer custos de contexto e a apostar no turismo , porque é um produto com exportação fácil. Como também defende ser a tecnologia. Outra estratégia, defende, é ter uma “uma equipa técnica a devorar as linhas que estão a sair da UE. Porque o lobbie é legítimo”.

Para Sérgio Jesus, o turismo e a receita fiscal são “questões nucleares” e a “Zona Franca não é um paraíso fiscal, mas uma plataforma de excelência para a exportação de empresas”.

Investir no CNIM foi, aliás, referido por todos os oradores como estratégia fulcral para relançar a economia. Roberto Figueira defendeu que impulsionar as receitas fiscais deve ser um mandamento, acreditando que existem outras oportunidades de negócios na Região para além do turismo. Para o partner da PKF, o CNIM é um elemento diferenciador, gerador de receita fiscal que, “agora, mais do que nunca” deve aumentar. Roberto Figueira é da opinião que a Região deve inovar: “Sermos diferentes para sermos competitivos”, disse sobre o sector do turismo, como também o defendeu para a área digital, outra que defende ser fundamental para o futuro da Região. A Economia Azul é outra das frentes em que a Região deve apostar: O mar como “uma arma para criar mais riqueza na Região”, concluiu.

As conferências ‘Pensar o Futuro’ têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

Este ciclo é patrocinado pela NOS Madeira, Socicorreia e banco Santander.