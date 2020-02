A ruptura no stock de materiais consumíveis no Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, tem gerado críticas por parte de alguns utentes.

Segundo relataram ao DIÁRIO, na última semana não estavam disponíveis para utilização em utentes ligaduras elásticas nem aquacel (curativo de hidrofibra) nesta unidade de saúde, tendo os doentes sido informados de que “enquanto não houvesse estes...