O Centro de Recolha Oficial (CRO) de Santa Cruz, localizado nas Eiras, em Santa Cruz, promoveu ao longo do ano passado um total de 191 adopções, bem como 434 esterilizações de cães e gatos.

Os números divulgados pela Câmara Municipal, através da página de facebook do CRO, dão conta do trabalho que tem vindo a ser realizado pela autarquia no âmbito da protecção animal. Este relatório...