António Calvário e Natalina José protagonizam a nova revista à portuguesa da produtora ‘Sonhos em Cena’, intitulada ‘Volt’a Portugal em Revista’ e são os convidados da Associação Avesso para a edição 2019 do projecto Avesso Con’vida, que acontece a 12 e 13 de Julho, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, com sessões marcadas para as 21h30.

