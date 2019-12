Central de biomassa junta Susana Prada e ministro do Ambiente

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas reuniu-se com o Ministro do Ambiente com vista à criação de uma Central de Biomassa na Região.

Recorde-se que um dos compromissos plasmados no Programa de Governo da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, é a criação de uma Central de Biomassa, que trará mais-valias...