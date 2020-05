Tal como aconteceu no calhau de São Vicente que, no início da semana, ficou coberto de Caravelas Portuguesas, motivo pelo qual os banhistas tiveram de tomar especial atenção ao decidirem ir a banhos nesta zona, na manhã de ontem idêntico acontecimento aconteceu no Porto Moniz, precisamente no porto de abrigo do município nortenho.

São centenas, algumas acabaram por ser arrastadas...