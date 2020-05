É com enorme “tristeza” e até “vergonha” que alguns populares da freguesia do Campanário dizem assistir ao que se passa no cemitério da localidade. Restos de ossadas e de urnas estão na lista que dão corpo aos protestos. Após visualizar diversos registos fotográficos enviados por populares à redacção do DIÁRIO, o vereador com o pelouro dos cemitérios diz que vai pedir explicações...