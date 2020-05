Está, finalmente, em construção, o há muito prometido acesso rodoviário ao Cemitério de Campanário. A obra prevista realizar desde o início da década passada, só agora, quase duas décadas depois, está a ser concretizada.

Os trabalhos no terreno da designada empreitada de requalificação do arruamento junto à Igreja Matriz do Campanário começaram há menos de um mês, com a retoma das...