CDU quer debate sobre a realidade

Na preparação do 10.º Congresso Regional do PCP-Madeira, os comunistas tiveram ontem um almoço-convívio no Funchal, no qual lançaram o discurso que marcará a agenda eleitoral de 2019, apostados que estão em não deixar que as Regionais de Outubro sejam uma questão de bipolarização entre o PSD de Miguel Albuquerque e o PS que candidata Paulo Cafôfo, que só falam num “cenário cor de...