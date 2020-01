CDS tira Mário Pereira da ALM fazendo entrar Ana Monteiro

Oficialmente, trata-se apenas do fim da suspensão do mandato de Ana Cristina Monteiro. Na prática, estamos perante o afastamento do incómodo deputado e médico Mário Pereira.

No dia 2 de Janeiro, a deputada enviou à presidência da ALM a comunicação de que tencionava fazer cessar a suspensão do seu mandato a partir do dia 8, próxima quarta-feira. Também no dia 2, o presidente do grupo...