“Travar a saída de cérebros e talentos da Região para o exterior, reduzir o abandono escolar precoce, aumentar o nível de competências e qualificações da população activa, trazer a Madeira para as médias europeias no plano da educação, inovação tecnológica, ciência e investigação, são, em resumo, as linhas-mestras do programa de governo que o CDS-PP Madeira irá apresentar às populações...