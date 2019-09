CDS propõe Medalha de Mérito para Tolentino

O CDS vai apresentar logo no início da nova legislatura um projecto de resolução para a atribuição da Medalha de Mérito da Região a D. José Tolentino Mendonça, que vai ser elevado à condição de cardeal no próximo dia 5 de Outubro. O partido entende que a nomeação do Papa Francisco justifica que os “representantes do povo reconheçam a eminente figura deste homem da Igreja que, aos...