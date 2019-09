CDS pretende criar Plano Regional da Água

“Temos uma ilha com muita abundância de água, mas também uma ilha com muito desperdício de água”, enfatizou esta terça-feira o líder do CDS-PP, Rui Barreto, durante uma acção no sítio das Eiras, zonas altas do Caniço, onde abordou a falta de água de rega mas também, nalguns casos, no abastecimento doméstico.

O líder da oposição diz que “o problema da água, do ambiente e da sustentabilidade é assunto prioritário no programa de governo do partido” e lembrou que, já em 2015, o CDS dedicou um capítulo com 15 páginas a este assunto.

Face ao exposto, o líder centrista compromente-se a criar um Plano Regional de Aproveitamento dos Recursos Hídricos, “não apenas para baixar o preço da água que as pessoas pagam mas também garantir água para a nossa agricultura”. E.F