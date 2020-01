José Manuel Rodrigues chega ao 28.º Congresso Nacional do partido, que hoje se inicia em Aveiro, com um estatuto ímpar, o de ser também Presidente do primeiro órgão da Autonomia. E esse facto determina a postura política actual. Questionado pelo DIÁRIO se chegou a ponderar candidatar-se à liderança do partido foi peremptório: “Tenho 40 anos de partido e já fui tudo no CDS, desde...