Um dos pontos fortes das festas do concelho do Porto Santo não são apenas as marchas de São João, mas também as ‘barraquinhas’ de comes e bebes. Para uma terra que vive da sazonalidade, todo o movimento extra durante os 365 dias do ano é sempre bem-vindo e as Festas de S. João, por serem o maior cartaz turístico, até agora, no Porto Santo, trazem todos os anos milhares à ilha dourada....