A “posição relevante” - foi essa a afirmação de Rui Barreto - que o CDS pretende ter na Assembleia Legislativa, fruto do acordo de coligação com o PSD, deverá ser uma vice-presidência do parlamento. No entanto, o peso dos centristas poderá ser alargado com a presidência de uma das comissões especializadas.

Os dois partidos ainda estão numa fase de preparação das bases programáticas...