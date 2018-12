CDS desafia Região a apoiar cuidadores

O grupo parlamentar do CDS vai desafiar os deputados na Assembleia Legislativa da Madeira e o Governo Regional a darem um exemplo ao país, com a aprovação de um estatuto para os cuidadores informais, num diploma que consagre direitos e benefícios para os familiares e amigos que cuidam de pessoas doentes ou idosas com elevado grau de dependência.

O projecto de resolução que “recomenda...