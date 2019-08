CDS defende mais verbas para ciência e investigação

O programa que o CDS-PP vai apresentar aos madeirenses prevê um reforço do investimento na ciência, investigação, economia digital e no conhecimento. Verbas do orçamento regional que deverão atingir 1% do Orçamento Regional até ao final de 2021 e aproximar-se dos 2% nos próximos seis anos. Metas semelhantes às que Portugal assumiu junto da União Europeia.

Rui Barreto considera “escasso” o investimento da Região em áreas que vão estabelecer “um novo ordenamento dos países e das regiões”, permitindo atingir “desempenhos de excelência” na economia digital, emprego, ambiente, economia azul, energias limpas, turismo, saúde e qualidade de vida.

O líder do CDS considera que a Madeira tem condições para apostar em sectores como a economia do mar, a agricultura, o ambiente, as energias limpas, a economia digital e o emprego jovem. “Para isso temos de ser muito mais ambiciosos e audazes, desenhar uma nova estratégia regional e garantir verbas de forma consistente”, afirma.

Rui Barreto lembra que a Madeira investe apenas 0,35% do PIB na ciência e investigação. “É muito pouco quando comparamos com 1,32% do PIB em Portugal e 2,07% na União Europeia”, justifica.

O cabeça-de-lista do CDS-PP considera que esta é mais uma questão de prioridades. “Não podemos pensar em melhorar o crescimento económico, o emprego, o ambiente, o turismo, a saúde e a qualidade de vida se não tivermos como suporte um reforço do investimento nas áreas da ciência e da investigação”, assegura.

Barreto tem reunido com as diferentes instituições e elogia o trabalho da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, do Observatório Oceânico da Madeira, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e da Universidade da Madeira.

O programa do CDS prevê ainda que o próximo governo regional providencie verbas para captar para a Região investigadores e cientistas de renome.