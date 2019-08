O candidato do CDS-PP pelo Círculo de Fora da Europa às eleições Legislativas para a Assembleia da República de 6 de Outubro revelou ao DIÁRIO que está “agradecido” e “impressionado” com acolhimento que tem recebido da comunidade portuguesa do Brasil.

Gonçalo Nuno dos Santos tem desenvolvido, na última semana, em São Paulo e em Santos, contactos com a enorme comunidade portuguesa...