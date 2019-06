A equipa feminina de sub-14 do Clube Desportivo Escola Francisco Franco conquistou ontem o título de campeão nacional da categoria, em basquetebol, no decorrer da competição que se está a realizar no Barreiro. Um feito histórico para as jovens madeirenses, naquele que é primeiro título nacional ganho por esta ainda jovem colectividade.

A equipa comandada pela dupla Paulo Freitas...