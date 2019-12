CD Nacional/Antão A. consagra campeões

Depois de seis dias de intensa competição, e ao longo de 140 jogos, chegou ao fim, no passado sábado, o V Torneio de Padel CDN/ Antão Automóveis que teve lugar nos courts do Centro de Padel e Lazer (CPL).

As grandes finais dos diversos níveis tiveram momentos de grande espectáculo e com o público a apoiar intensamente, inclusive realizando a famosa ‘onda’ ao longo do court principal...