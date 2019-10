CD 1.º de Maio foi 100% vitorioso

Numa jornada intensa, que arrancou na passada sexta-feira e terminou na manhã de ontem, o Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa masculino, foi quase todo ele disputado na Madeira, envolvendo três equipas. A ADC Ponta do Pargo realizou três encontros e ontem voltou a ser feliz vencendo os açorianos do Juncal, por uns suados 3-2, com Jide Ogidiolu a garantir o triunfo...