Castings para filme começam a 15 de Junho

Os castings para o filme ‘Posso Olhar Por Ti’ do realizador Francisco Lobo Faria acontecem nos próximos dias 15, 16, 22 e 23 de Junho no Centro Comercial La Vie, entre as 9 e as 18h30. Estas selecções contarão com a presença do actor Luís Simões, serão assistidos ‘in loco’ pelo realizador, e os candidatos pré-seleccionados serão ainda vistos e orientados pela directora de Actores,...