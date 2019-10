Castanhas quentes e boas só as do continente

É um cenário nada desejável e que até acaba por estragar um pouco o negócio de quem, nesta altura do ano, cerca de três meses, se dedica à venda de castanhas, um fruto muito sazonal. As castanhas da Madeira não amadureceram a tempo, ou melhor estão atrasadas face a anos anteriores, e as que já foram apanhadas são pequenas e muitas com bichos, o que não garante fiabilidade suficiente...