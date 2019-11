Castanhas existem poucas e estrada só há uma

No Curral das Freiras o relógio do tempo também está diferente, mas a vida para alguns continua tal e qual. Parada. Sem pilhas. O sol abrasivo de ontem contrastou com aquilo que deveria ser uma época de frio. A chuva que costuma cair entre Outubro e Novembro também já deveria ter dado as caras, mas nas bermas das estradas as levadas que serpenteiam a freguesia estão secas. Como...