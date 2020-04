O registo de vários casos suspeitos de Covid-19 em internamento hospitalar e uma ocorrência semelhante, ainda esta semana, no bloco operatório central levaram a Direcção Clínica do SESARAM a implementar a obrigatoriedade de testes para todos os doentes cirúrgicos, não só os que chegam através do serviço de urgência, mas também as chamadas cirurgias electivas.

