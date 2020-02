O DIÁRIO tomou conhecimento da existência de dois novos casos de Gripe A no Hospital Dr. Nélio Mendonça que, na última semana, não terão sido geridos seguindo as recomendações de segurança do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA).

Os utentes, que entretanto tiveram alta, foram internados no 8.º andar (Unidade de Hemato-oncologia)...