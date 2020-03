Polícias avisam quem anda a brincar com a quarentena

O proprietário de um conhecido restaurante de Santana, regressado nos últimos dias de uma viagem à Suíça e que está obrigado a cumprir 14 dias de quarentena devido à epidemia de Covid-19, achou que não havia nada de mal em conviver com pessoas conhecidas. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi alertada para a situação e teve de ir ao encontro do empresário para explicar-lhe o significado do isolamento imposto por lei e pedir-lhe a devida contenção.

O caso do empresário de Santana não é único. Desde o fim-de-semana, as autoridades policiais têm-se confrontado com várias situações de cidadãos portugueses e estrangeiros que chegaram à Madeira por via aérea e que têm adoptado comportamentos que estão no limiar da violação da quarentena obrigatória a que estão sujeitos. À chegada ao Aeroporto da Madeira comprometem-se a cumprir a quarentena mas no ambiente do destino tendem a relaxar as atitudes.

Para já, as polícias têm optado por uma abordagem de sentido pedagógico, sensibilizando os cidadãos em causa para a imperiosidade do cumprimento do isolamento social. Foi o que aconteceu ontem de manhã num hotel do Caniço, onde um grupo de turistas polacos estava com pouca vontade de permanecer nos seus quartos e se preparava para sair. Os responsáveis da unidade tiveram de chamar a PSP. Os agentes acabaram por lembrar as restrições de circulação a que os hóspedes estavam sujeitos.

A frequência e a gravidade destes episódios poderão, contudo, determinar uma aplicação mais literal da lei, com o levantamento de auto de notícia por parte das polícias e eventual acusação por desobediência, crime cuja pena pode ir até 2 anos de prisão.

PSP, GNR e a coordenadora do Ministério Público na Madeira, a procuradora Maria de Lurdes Correia, confirmaram ao DIÁRIO que até agora não houve qualquer participação por crime de desobediência relacionada com o Covid-19.