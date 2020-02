Prosseguiram, ontem, no tribunal do Funchal, as diligências de instrução do caso da queda da árvore do Monte, tendo o dia sido todo preenchido com o testemunho do ex-director regional de Florestas, Rocha da Silva.

As declarações do antigo governante prolongaram-se pela manhã e pela tarde e obrigaram a adiar para a tarde da próxima sexta-feira a audição da outra testemunha chamada,...