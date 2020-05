Na sequência do Plano de Contingência Interno e, em conformidade com a Direcção-Geral de Saúde, Turismo de Portugal e Governo Regional, o Casino da Madeira cessou temporariamente a sua actividade a 14 de Março. Com a retoma gradual da economia, qual é a previsão de reabertura da sala de jogo? O Casino da Madeira, está desde há muito, preparado para a sua reabertura que, ocorrerá...