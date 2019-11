‘Casas com rodas’ chegam ao

“Tenho 41 anos e toda a vida andei nisto (...) Quando me perguntam onde é que eu trabalho respondo ‘no Mundo’”, diz com um sorriso Rui Carvalho, responsável pelo ‘Luna Park’, que hoje abre portas no Cais 8 do Porto do Funchal, com a promessa de animar a quadra natalícia que se avizinha.

Madeirense de nascimento, cidadão do mundo por vocação, Rui viveu até aos 3 anos na casa dos...