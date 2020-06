Um casal madeirense vai a julgamento, em Setembro, no tribunal do Funchal, por alegadamente ter-se apropriado de forma abusiva de 5.000 euros da conta do pai do elemento feminino, no dia posterior ao do falecimento do idoso e pretendendo com isso obter vantagem patrimonial indevida relação aos restantes herdeiros. Os dois arguidos, ambos com formação em enfermagem, são acusados do crime de abuso de confiança.

O processo teve origem numa queixa formalizada em 2017 no Ministério Público por um dos filhos do idoso, que, após a morte deste, detectou várias transferências nas contas bancárias do pai, de valores significativos e que tiveram por destino as contas de uma das filhas e seu marido. O montante mais elevado dizia respeito a um cheque de 74 mil euros. A queixa era por suspeita dos crimes de burla, falsificação (assinaturas de cheques) e abuso de confiança, mas o Ministério Público apenas manteve este último crime na acusação deduzida contra o casal em Janeiro de 2019. A magistrada que assinou o despacho teve em conta que os 74 mil euros voltaram a ser colocados à disposição na conta original e distribuídos por todos os herdeiros. Mas considerou haver indícios suficientes de crime em quatro transferências, no valor global de 10 mil euros, realizadas após a morte do idoso.

Tantos os arguidos como os outros filhos do falecido não se contentaram com este despacho e requereram a instrução, com os primeiros a defender que não deveriam sequer ir a julgamento e os segundos a pedir que fossem a tribunal por todos os crimes inicialmente apontados. O casal de arguidos garantiu que o dinheiro foi retirado com o consentimento em vida do seu titular. Servia uma forma de os compensar pelos cuidados prestados nos últimos três anos de vida do idoso, que padecia de cancro e vivia sozinho numa quinta em Santa Cruz, apenas na companhia dos seus seis cães.

O despacho da juíza Susana Mão de Ferro, datado de Novembro de 2019, acabou por pronunciar os dois arguidos, mas apenas por um crime de abuso de confiança, relacionado com duas transferências, no valor global de 5 mil euros, feitas com o cartão do multibanco do idoso, no dia posterior à sua morte.

Este julgamento esteve inicialmente agendado para Março passado, mas devido à pandemia foi adiado para Setembro. M. F. L.