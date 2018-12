CASA oferece Ceia de Natal a 60 sem-abrigo do Funchal

A Associação CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo - vai organizar uma Ceia de Natal aberta a todos os seus utentes. O convívio será no dia 24, a partir das 20 horas, nas instalações da instituição, no parque de estacionamento do Campo da Barca.

Sílvia Ferreira explica que, como sempre acontece, as portas estarão abertas a quem desejar participar, sendo, por isso, difícil antecipar...