No âmbito do Fundo de Emergência de Apoio Social (FEAS), criado pelo Governo Regional no âmbito das medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas madeirenses e porto-santenses, para fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19, a Casa do Povo da Camacha conta já com 419 contactos estabelecidos, que se materializaram, atá à presente data, em 72 candidaturas efectuadas....