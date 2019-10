‘Casa da Luz’ recebe apresentação de livro

No próximo dia 23 de Outubro, dia litúrgico de S. João de Capistrano, Patrono dos Capelães das Forças Armadas, realiza-se o lançamento do livro ‘As Obras de Misericórdia no Apostolado Militar’, do Coronel Capelão António Francisco Gonçalves Simões. O lançamento acontece, pelas 16 horas, na Casa da Luz, no Funchal, sendo que a apresentação do livro estará a cargo do jornalista Manuel Gama. A entrada é gratuita. Refira-se que, pelas 18 horas, será também celebrada uma missa por todos os militares falecidos no Ultramar. S.S.G.