Os bilhetes esgotaram e não cabia nem uma cabeça de alfinete no Teatro Municipal Baltazar Dias. O ‘Funk Together’ abarratou a principal casa da cultura da Madeira, ontem à noite, por via da primeira edição de um evento que juntou em palco, durante 90 minutos, 20 músicos que deram outro toque a temas já conhecidos do grande público.

O evento, que contou com o cunho do Estúdio 21,...