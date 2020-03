Um incêndio ocorrido na madrugada de ontem destruiu uma casa na Rua 31 de Janeiro, junto à bomba de gasolina da Quinta Deão. A antiga habitação estava em hasta pública, no âmbito de um processo de execução, e o período de propostas de compra terminava hoje. A Polícia Judiciária esteve no local a apurar a origem do fogo.

As chamas foram detectadas por volta das 00h30 de quarta-feira...