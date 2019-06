Carvalheiro celebrou 82.º aniversário

O Clube Futebol Carvalheiro celebrou esta quinta-feira o seu 82.º aniversário, no decorrer de um jantar comemorativo realizado no Restaurante ‘A Seta’, que contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional Pedro Calado e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Na oportunidade, o vice-presidente manifestou a intenção do Governo Regional em continuar...