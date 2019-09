Cartão ‘laranja’ a Emanuel e a Célia

Segunda-feira, 23 de Setembro. Um dia após as eleições regionais de 2019. O relógio indica 9h53. Descemos em direcção à pequena praça do Lyra, em pleno coração da vila do Porto Moniz. Atrás do bebedouro ergue-se a Câmara Municipal. Não se vê movimento algum. Nem de autarcas, nem de funcionários, nem de munícipes. Não fosse o parque de estacionamento praticamente lotado julgaríamos...