Um carro da marca Toyota, modelo Starlet, com a matrícula MD-98-60, de cor vermelha, foi furtado do local onde se encontrava estacionado, em Câmara de Lobos.

O automóvel encontrava-se na Rua do Lagar da Giesta (próximo do restaurante ‘O Lagar’), local onde o proprietário o deixou por volta da 1 hora da madrugada da última quinta-feira. No entanto, pelas 19 horas desse mesmo dia,...