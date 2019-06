Carro em contramão faz quatro feridos

Um automóvel que circulava em contramão esteve na origem de um aparatoso acidente que fez quatro feridos, em Câmara de Lobos.

A colisão ocorreu no início da noite de terça-feira, quando um dos automóveis entrou na Via Rápida 2 (VR2) com destino ao Estreito de Câmara de Lobos, entrando numa via de sentido proibido.

O automóvel, onde seguia um casal com 59 anos, acabou por colidir alguns...