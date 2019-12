Um carro e uma moto colidiram ontem à tarde na Avenida da Madalena, em Santo António, por volta das 17 horas.

O motociclista, um homem de 33 anos, caiu ao solo e ficou com escoriações nos braços e nas pernas e ainda com uma ferida no couro cabeludo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local do sinistro com uma ambulância. Após ministrarem os...