Um automóvel ‘deslizou’, na tarde de ontem, no Beco do Soca, no Funchal, deixando ferida uma mulher de idade avançada.

Segundo uma testemunha, a viatura estava parada com a porta aberta e quando deslizou a porta atingiu uma mulher que se encontrava na estrada.

A vítima apresentava suspeita de fractura numa perna e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que...