Carro cai de 30 metros

Uma viatura ligeira, de marca ‘Volkswagen’, despistou-se na Estrada Velha da Camacha, abaixo do Campo do 1º de Maio, na zona do Palheiro Ferreiro, e caiu cerca de 30 metros.

Ao que tudo indica, o despiste ocorreu durante a madrugada de ontem, mas não foi possível aferir a hora exacta em que o carro saiu de estrada.

Por volta das 8h30 foram mobilizados para o local oito elementos...