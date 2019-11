Carro atropelou homem e embateu em duas viaturas

Uma viatura ligeira atropelou um homem de 43 anos, quando seguia ontem de manhã no Caminho do Comboio, no Funchal, mais precisamente junto à Escola da Levada.

Depois do acidente o carro despistou-se e embateu noutros dois automóveis, causando grande aparato no local.

A vítima, um funcionário da recolha de lixo, sofreu ferimentos graves e acabou por ser transportada para o Serviço...