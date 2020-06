A carrinha de marca Datsun, com a matrícula DN-07-32, que ontem de manhã foi furtada quando se encontrava estacionada na zona do Pico do Funcho, em Santa Rita, no Funchal, foi encontrada ao início da tarde nas Courelas.

Segundo o proprietário, tinha as portas abertas, os documentos espalhados pelo chão e tinham levado o rádio, cujo valor não foi possível precisar. Um popular apercebeu-se...