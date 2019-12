Carolina Deslandes traz novidades ao Summer Opening’20

É uma das maiores e mais mediáticas artistas da actual geração de cantores e compositores portugueses. Com milhões de visualizações no Youtube tem trilhado um percurso meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências não apenas no universo digital, mas também na música nacional contemporânea. Trata-se da cantora Carolina Deslandes, que regressa à Madeira...