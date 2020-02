O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, vai investir cerca de 470 mil euros nas Festas de Carnaval. O montante destinado às trupes participantes no cortejo alegórico de 22 de Fevereiro, que este ano conta com menos um grupo, ronda os dois terços do orçamento.

Aliás, o valor que a tutela prevê gastar com o Carnaval deste ano é superior ao de 2019,...