Carminho actua hoje com a Orquestra em Machico

Silêncio que hoje a fadista Carminho vai cantar o fado no Concerto Comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que se realiza, pelas 21 horas, na Praça do Fórum de Machico. O espectáculo irá juntar a fadista e a Orquestra Clássica da Madeira.

Carminho é uma das grandes vozes da nova geração do fado, que lançou o seu primeiro disco em 2009, intitulado...